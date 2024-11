«È necessario passare da una sanità scritta nei decreti a una sanità che funziona». Così Carlo Guccione responsabile Pd della Sanità del Mezzogiorno, ospite del talk della Capitale, Piazza Parlamento condotto dal direttore editoriale Alessandro Russo. «Gli intrecci politici ’ndranghetisti creano un sistema di blocco dello sviluppo non solo sanitario, ma complessivo della Calabria, un sistema che diventa poi automatico, come una morsa. Bisogna rompere alcuni interessi nella pubblica amministrazione, - ha detto Guccione - che gestisce le varie Asp e creare una vera e propria squadra, al di là delle vicende di appartenenza politica, in modo da poter trovare soluzioni condivise per rendere più facile realizzare degli obiettivi. È necessario favorire, inoltre, risorse adeguate allo sviluppo della formazione, delle infrastrutture e della costruzione edilizia sanitaria».

Ecco la puntata