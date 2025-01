La polemica infiamma. Ma l'amministrazione comunale di Cosenza sembra intenzionata ad andare dritta per la sua strada: sulla volontà di rimuovere la statua di Giacomo Mancini dal corso principale della città, il sindaco Franz Caruso non intende recedere.

Si parlerà anche di questo nella puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio proprio il primo cittadino del capoluogo di provincia che, nei giorni scorsi, è stato protagonista a Roma di una conferenza stampa sul tema dell'Alta velocità in Calabria, il suo finanziamento sembra sparito dai radar.

Nel corso della puntata verranno affrontati altri nodi: la condizione in cui versa attualmente il Planetario, realizzato dopo una intuizione del fisico Franco Piperno, recentemente scomparso, e il confronto interno al centrosinistra per l'individuazione di un candidato alternativo al presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha già annunciato la sua ricandidatura.

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.