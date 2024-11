«L'assoluzione nell'ambito del processo scaturito dall'inchiesta sulle tangenti all'Anas solo in parte potrà risanare i patimenti a cui è stato costretto Luigi Meduri per un'ingiusta esposizione mediatica e giudiziaria». Così Giovanni Puccio, responsabile organizzativo Pd Calabria, in merito all’assoluzione dell’ex governatore nell’inchiesta Dama nera.



«Siamo contenti – ha proseguito - che si sia liberato di tutte le accuse, che si sono rivelate infondate, e ci auguriamo che possa presto ritornare all'impegno politico attivo e a dare il suo contributo di esperienza e lungimiranza».