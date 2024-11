Il leader de La Grande Cosenza chiede all'amministrazione di rispettare gli impegni presi

«Il Parco Piero Romeo ha subito, ancora una volta, atti vandalici. Nonostante l’amministrazione comunale di Cosenza abbia stipulato, nel novembre del 2014, una convenzione con l’associazione “La Terra di Piero”, ad oggi il comune è venuto meno agli impegni presi». È quanto afferma il consigliere comunale, Carlo Guccione, che ha inviato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Mario Occhiuto.

Pulizia e vigilanza prevista in una convenzione

Il coordinatore della Grande Cosenza chiede al sindaco quali iniziative urgenti intende adottare affinché «venga assicurata un’adeguata vigilanza del Parco Piero Romeo, struttura di alto valore sociale. Inoltre per sapere se l’amministrazione comunale di Cosenza in questi anni ha svolto, per come previsto dalla convenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la fornitura delle utenze dell’area destinata al Parco che risulta essere a suo totale carico».

Si tratta dell'unico parco inclusivo del mezzogiorno

Il Parco Piero Romeo, l’unico parco giochi inclusivo del mezzogiorno, negli ultimi tempi ha subito numerosi danneggiamenti. «È assente una vigilanza diurna e notturna, così come manca un impianto di sorveglianza adeguato e non viene garantita alcuna pulizia e manutenzione dell’area. Possibile che questa amministrazione – afferma Guccione - non si rende conto che il parco è una risorsa per tutti?». Il rischio è che l’associazione ora possa decidere di lasciare Cosenza e continuare i propri progetti esclusivamente in Africa.

«Dobbiamo evitare – conclude Guccione - che lo sconforto e la rassegnazione prendano il sopravvento. Non si può restare indifferenti».

Sporta denuncia in questura contro ignoti

Intanto i volontari della Terra di Piero, insieme ad altre associazioni cittadine hanno provveduto a ripulire il parco dai danni, mentre è stata formalizzata una denuncia in questura per danneggiamenti. L'amministrazione comunale ha provveduto al ritiro dei rifiuti e allo spazzamento.