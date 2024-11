Dario Costantino, candidato alla segreteria nazionale dei Giovani Democratici, farà una prima tappa all'Unical per poi, nel pomeriggio, incontrare gli iscritti dei GD e i giovani amministratori della Porvincia di cosenza

Nella giornata di oggi Dario Costantino, candidato alla segreteria nazionale dei Giovani Democratici, farà tappa nella provincia di Cosenza. Dario rappresenta il volto nuovo della Calabria, di una Calabria che vede per la prima volta un suo figlio concorrere per la carica di segretario nazionale dei GD, rappresenta la speranza per le giovani generazioni che si apprestano ad entrare nel mondo della politica. Queste generazioni, pure e lontane da condizionamenti, vogliono scrivere una pagina moderna e innovativa, guidate dalla passione politica e dal vero senso della militanza partitica. Questi giovani vogliono realmente essere protagonisti di un cambiamento di pratiche reali e scevro da logiche di spartizione correntista. Bisogna volgere lo sguardo verso una sinistra riformista in linea con i dettami del socialismo europeo, una sinistra che si occupi del lavoro, della cultura e del mondo studentesco, che deve ripartire dai giovani e dalle sezioni attraverso la formazione politica, rimarcando quegli ideali che ci hanno sempre contraddistinto come partito. Per questo la giornata di domani rappresenta una tappa importante per la campagna calabrese a sostegno di Dario, che sarà in quei luoghi dove le giovani generazioni pensano, sognano e cercano di costruire il proprio futuro.

La prima di queste tappe sarà l'Universita' della Calabria, dove incontrerà studenti, ricercatori e associazioni studentesche le quali, quotidianamente, supportano gli studenti attraverso un'assistenza diretta. Dopodiché incontrerà gli studenti del Liceo classico "B. Telesio" di Cosenza, insieme al presidente della Consulta provinciale degli studenti Vincenzo Covelli, per discutere insieme delle problematiche che attanagliano il mondo studentesco. Nel pomeriggio seguiranno due incontri a Cosenza e San Giovanni in Fiore nei quali incontrerà gli iscritti dei GD e i giovani amministratori della Provincia di Cosenza.