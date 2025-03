Il ministro degli Esteri: «Quando sostengo che bisogna essere prudenti non lo dico per debolezza ma perché fare una guerra, significa suicidarsi, è veramente da sciocchi»

Contro i dazi Usa «bisogna essere prudenti, le prove muscolari sono delle sciocchezze». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a un evento di Forza Italia a Milano.

«Dobbiamo difendere i nostri imprenditori e i nostri prodotti e per questo valuto positivamente la scelta del commissario europeo di rinviare di due settimane la decisione di una reazione commerciale per avere una lista di prodotti che non sia controproducente», ha aggiunto Tajani, sottolineando che «quando dico che bisogna essere prudenti non lo dico per debolezza ma perché studio i dati e fare una guerra, che significa suicidarsi, è veramente da sciocchi».