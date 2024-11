Luigi De Magistris, nel suo intervento di ieri sera, ha commentato il verdetto delle urne con amarezza. Ha parlato di «un risultato al di sotto delle aspettative» aggiungendo che «la voglia di riscatto, la possibilità di cogliere un'alternativa non è stata raccolta a quanto pare da elettori e elettrici che hanno preferito il blocco della conservazione». Il dato finale lo attesta al 16,16%, percentuale che non ha tenuto fede agli instant poll di ieri alle ore 15 che addirittura lo vedevano tallonare Bruni. L’ex sindaco di Napoli, tuttavia, è riuscito a fare breccia a Cosenza e nella sua area urbana, franando invece in altre parti della Calabria. L’effetto Mimmo Lucano non ha generato onde emozionali, soltanto nella circoscrizione nord ha smosso leggermente le acque.

De Magistris bene nell’area urbana di Cosenza

Sebbene De Magistris abbia spesso parlato di liste civiche, è riuscito quantomeno a cercare un confronto con parte dell’area movimentista che a Cosenza è abbastanza radicata. Non ha ricevuto un appoggio diretto, ma nell’hinterland bruzia si è imposto come secondo più votato tra i candidati alla Regione. Tra il capoluogo, Rende e Castrolibero ha avuto una media alta, del 30,94%, che salta fuori dallo spoglio completato in mattinata.

DeMa nei tre comuni

A Cosenza, dove in giornata si vivrà una maratona infuocata per le comunali, ha incassato il 31,33%. Nel feudo del nuovo Governatore ha più che dimezzato, pertanto, il distacco dal neo eletto (fermo al 43,73%). Se ciò abbia influito anche sulla corsa a Palazzo dei Bruzi lo si scoprirà solo in serata. A Rende ancora più consensi per De Magistris: le urne hanno sentenziato che il suo 33,15% fosse appena sette punti sotto Occhiuto. Infine Castrolibero con il 29,34% a certificare l’assunto.

Nella circoscrizione nord

Allargando il campo all’intera circoscrizione nord, De Magistris è risultato il più votato nei comuni di Santa Maria del Cedro (67,04%), Lungro (39,25%), Marzi (46,40%), Montegiordano (41,40%), Rogliano (43,01%), Rovito (35,02%), San Donato Ninea (45,90%), San Lorenzo del Vallo (49,27%) e Saracena (48,06%). Dati significativi anche a Casali del Manco (31,48%), Grimaldi (33,8%), Grisolia (33,22%), Rose (33,83%) e Praia a Mare (34,01%).