In merito a quanto affermato sulla stampa di ieri dal dirigente regionale del Pd Rosario Bressi, mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni. Intanto non mi pare di aver letto nel contenuto dell’intervista rilasciata dal Leader IdM, Orlandino Greco, alcuna frase ad effetto contro il Partito Democratico, semmai è da imputare allo stesso Bressi la libertà assai discutibile con cui ha apostrofato l’azione politica di un movimento, L’Italia del Meridione, che invece sta riscuotendo importanti consensi a livello regionale e nazionale. Quello che ha fatto Orlandino Greco, che oltre che Leader IdM è anche capogruppo alla regione della lista “Oliverio Presidente”, è stato prendere una netta posizione di sostegno all’azione politica del Governatore e distanziarsi invece dai conflitti interni che attanagliano il Pd calabrese. Perché che il Pd viva momenti di confusione è una dato di fatto, non siamo certo noi a dirlo, né il il signor Bressi può negarlo. Forse Bressi, che fa parte del Pd catanzarese, parla senza conoscere la realtà cosentina, perché se avesse avuto modo di leggere i quotidiani degli ultimi mesi, sicuramente avrebbe convenuto con noi sul fatto che non sempre il Pd cosentino si è dimostrato unitario e compatto nell’appoggiare gli intenti e la linea politica scelta dal Presidente della regione Mario Oliverio. Né possiamo accettare rimproveri circa una presunta simpatia politica manifestata nei confronti di candidati non appartenenti al centrosinistra. Siamo un partito autonomista e come tale rivendichiamo il diritto di poter affermare in maniera obiettiva e sicuramente condivisibile che un candidato a sindaco non è meritevole o meno solo perché appartenente a un determinato schieramento politico, ma il giudizio si deve esprimere semmai rispetto alla storia politica personale di ognuno, a quanto realizzato e a quanto invece non si è fatto. Detto questo, come segretario regionale della giovanile dell’Italia del Meridione, ribadisco l’appartenenza dell’Italia del Meridione al centrosinistra che ci vede uniti anche alle prossime elezioni universitarie, e mi sento altresì in dovere di sottolineare la volontà e l’impegno che tutti i ragazzi del Movimento metteranno in campo per il riscatto di questa terra bellissima insieme al Presidente Oliverio, nel quale riponiamo la nostra incondizionata fiducia come giovani e militanti di IdM, e per assicurare anche a Cosenza l’unità e la compattezza del centrosinistra, certi che il signor Bressi si adopererà nella medesima direzione.