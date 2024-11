L'esponente azzurro critica la mancata di progettualità per lo sviluppo dei settori strategici e per la condizione delle strade

Per il coordinatore provinciale di Forza Italia Cosenza Luigi De Rose gli impietosi dati contenuti nei rapporti di Legambiente riguardo il tasso di inquinamento delle coste calabresi sono lo «lo specchio dell’operato fallimentare della Giunta Olivero».

E ancora: «Così come in tutti i settori strategici per la Calabria, la giunta regionale dimostra ancora una volta di essere completamente ingessata ed improduttiva. Se da un lato fa specie ricordare le parole di qualche anno fa del presidente Oliverio che parlava di "mare da bere" dall'altro credo che i calabresi siano ormai abituati ad una totale inerzia politica della giunta regionale».

Parliamo di due anni, che secondo De Rose, sono stati «completamente perduti. Dalla vacatio riguardante la formazione della giunta regionale, ai ritardi riguardanti il Por, alla totale indifferenza politica riguardo il definanziamento per A3 e Strada Statale 106, alla mancanza di progettualità per lo sviluppo dei settori strategici, per arrivare alla totale assenza di un piano per la depurazione dei mari».

I calabresi aspettano risposte ed anche se «sono certo, per usare un termine "scolastico" , che preferirebbero sentire il suono della campanella, qualcuno almeno metta una sveglia sugli scranni di giunta e maggioranza».