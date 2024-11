Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio hanno incontrato a Cosenza i sindaci dei Comuni colpiti dall'alluvione del 12 agosto

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio a Cosenza per incontrare - nella sede della Prefettura - i sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione del 12 agosto scorso. L'appuntamento è servito a fare il punto della situazione sullo Stato d'emergenza per il territorio decretato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 agosto.

‘È molto importante – ha dichiarato De Vincenti - la collaborazione istituzionale tra Governo, Regione e Comuni per recuperare e risanare la situazione dopo l’alluvione e soprattutto per prevenire ulteriori fenomeni di questo genere. Per il problema idrogeologico, abbiamo riguardo destinato importanti fondi in particolare sulla programmazione europea di fondi europei insieme con la Regione’.

‘La Calabria, è una regione che ha delle potenzialità di sviluppo che vanno valorizzate. Si tratta di una cooperazione, condivisione di responsabilità tra Governo, Regione, enti locali per creare un nuovo futuro’.



FONDI UE - 'Ho ricevuto questa mattina la comunicazione della Commissione europea sul Programma operativo della Calabria che sta andando bene e sarà approvato tra fine settembre e inizio ottobre - ha spiegato il sottosegretario - Oggi vediamo segnali di ripresa in tutto il Paese. Il tasso della disoccupazione sta scendendo. Dobbiamo fare leva sul turismo perché le bellezze del Mezzogiorno sono note a tutti. È necessario ricominciare dalla capacità di recupero dei fondi strutturali. Abbiamo ridato un futuro allo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. Sulla logistica portuale ci giochiamo una partita importante, in primis con Gioia Tauro ma non solo. Il programma sul l'edilizia scolastica è un programma chiave per il Mezzogiorno'.