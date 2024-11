Il punto è iscritto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Cosenza, convocato per lunedì prossimo 25 novembre

C’è anche una proposta di revoca del Decreto Calabria tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Cosenza convocato per lunedì prossimo 25 novembre. Il punto è stato inserito su richiesta della consigliera Maria Teresa De Marco, presidente della Commissione consiliare sanità. Sempre la De Marco ha proposto una discussione sui licenziamenti dei lavoratori impiegati al servizio delle cooperative appaltatrici dei servizi esternalizzati dall’Azienda Ospedaliera, in particolare gli Oss della Coopeservice e i dipendenti della Seatt.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Il civico consesso inoltre, sarà chiamato a deliberare sulle variazioni al bilancio di previsione e sulle aliquote dei tributi locali. Infine è prevista una discussione sulle problematiche inerenti i tirocinanti ex percettori della mobilità in deroga; sulla situazione di allarme sociale e insicurezza nella zona dell'autostazione; sulla questione relativa alla richiesta di canoni di locazione pregressi a famiglie abitanti in alloggi di proprietà comunale.