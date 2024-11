«Oggi sono intervenuta in aula alla Camera dei Deputati, per ribadire che il decreto emergenziale sulla sanità Calabrese è pienamente legittimo e aderente alla Costituzione. Qualcuno vede questo decreto come un’invasione di campo dei poteri della Regione ma l’art.120 della Costituzione parla chiaro». Lo scrive sui social Dalila Nesci, esponente del M5s che precisa: «La politica di cdx e csx ha fallito in questi 10 anni di commissariamento ed i servizi sono peggiorati. Adesso tocca a noi dare prova di discontinuità e questo decreto è un segno tangibile dell’impegno del Governo del Cambiamento. Il mio fiato sul collo - conclude - continuerà sui nuovi commissari e nuovi dirigenti: basta lucrare sulla pelle dei calabresi».