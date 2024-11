Lo stato di abbandono del Lido comunale sta diventando il tormentone estivo di Reggio Calabria. Le critiche all’operato del sindaco Falcomatà e della sua giunta arrivano dai cittadini e dalla politica. Prima da alcuni storici cabinisti e adesso dai consiglieri comunali di centrodestra che, per mettere in risalto lo stato di degrado in cui versa quello che una volta era il cuore pulsante della movida estiva reggina, hanno scelto di dare vita ad una conferenza stampa itinerante sotto i cornicioni cadenti della struttura balneare. Per la pattuglia di minoranza in Consiglio comunale si tratta dell’ennesima “falcomatata”.

Mentre Mary Caracciolo, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano ed Emiliano Imbalzano effettuano una sorta di sopralluogo fra le cabine dismesse e danneggiate del Lido Comunale, gli operai della “Castore” stanno lavorando sul lato nord della stessa struttura. Anche questi interventi sono finiti nel mirino di Mary Caracciolo e dei consiglieri di opposizione. Per il centrodestra quanto deciso dal governo cittadino non può bastare a ridare lustro al Lido Comunale e, soprattutto, l’avvio del cantiere avviene troppo in ritardo rispetto all’apertura della stagione estiva.

In ritardo, come sottolineato dalla capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, rispetto alla richiesta di canone estivo già avanzata dal Comune e che inciderebbe sulle tasche dei cabinisti sino anche a circa 600 euro per tre mesi.

Massimo Ripepi, quindi, prova a traguardare il futuro della città e del suo ritrovo estivo e rilancia sul progetto di un nuovo waterfront cittadino, un progetto che dovrà partire da quello accantonato dall’amministrazione Falcomatà solo per “scelta politica”. Un progetto alternativo che per Pasquale Imbalzano dovrà andare a coprire l’ennesima falla lasciata aperta dall’amministrazione di centrosinistra.

LEGGI ANCHE: Il Lido comunale di Reggio divorato dal degrado: «Inaccettabile»

Ancora nel mirino dei vandali il lido comunale di Reggio Calabria