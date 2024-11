L'ortopedico potrebbe trovare posto come sottosegretario. In corsa anche Anna Laura Orrico, deus ex machina di Talent Garden

Nessun ministro calabrese, ma almeno due deputati pentastellati, eletti nella regione, sarebbero in procinto di entrare nell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte in qualità di sottosegretari. Massimo Misiti sarebbe in corsa per il dicastero della salute, guidato da Giulia Grillo. Il nome dell’ortopedico è stato raccolto da Luigi Di Maio a margine di una riunione convocata nella Capitale, dal capo politico del movimento.

Obiettivo riforma della rete ospedaliera

Eletto nel maggioritario, nel collegio di Paola-Castrovillari, con una marea di consensi tale da sommergere anche Andrea Gentile, figlio del sottosegretario uscente all’Economia, Misiti è membro del direttivo del Collegio Italiano Chirurghi. Tra gli obiettivi dichiarati nel corso della campagna elettorale, quello di riformare la rete ospedaliera calabrese, con particolare attenzione ai nosocomi periferici.

Si valuta anche l'ingresso di Anna Laura Orrico

L’altro nome caldo circolato nelle ultime ore per un ruolo di sottogoverno è quello di Anna Laura Orrico. Sarebbe destinata all’istruzione, oppure allo sviluppo economico con delega alla innovazione tecnologica.