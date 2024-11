Uno dei membri del direttorio dei Cinque stelle in Calabria per sostenere la candidatura di Gustavo Coscarelli.

COSENZA – Hanno sfidato il gran caldo per raggiungere Piazza Kennedy, sull'isola pedonale, ed ascoltare Alessandro Di Battista, uno dei leader del Movimento Cinque Stelle, giunto nel capoluogo bruzio per sostenere la candidatura a sindaco di Gustavo Coscarelli. I pentastellati a Cosenza hanno ottenuto ottimi risultati sia per quanto concerne le elezioni parlamentari sia per le europee. Non altrettanto feeling riscuotono nelle amministrative.



Di Battista - «Spero che i cittadini di Cosenza capiscano che è arrivato il momento di voltare pagina. Per noi a Cosenza è fondamentale entrare in consiglio, mettere cittadini all'interno e cominciare a fare opposizione e controllo perché dobbiamo cominciare a capire come hanno gestito i soldi dei cittadini di Cosenza. Abbiamo una squadra e spero che i cittadini di Cosenza capiscano che è giunta l'ora di sostenerci per avere un controllo maggiore all'interno delle istituzioni».