È la giornata di Luigi Di Maio in Calabria. Il leader del Movimento 5 stelle è a Catanzaro per aprire ufficialmente la campagna elettorale e presentare il candidato alla presidenza della Regione, Francesco Aiello. Proprio il docente dell'Università della Calabria ha preso la parola defindendo «pornografia mediatica» le notizie apparse negli ultimi giorni. «Essere una persona libera e fuori dai centri di potere - ha detto Aiello - dà fastidio. È questa la lettura e l'interpretazione che ho dato di questi eventi. Io ho fatto una rassegna stampa in questi giorni e il 95% di ciò che ho letto è una stronzata pazzesca. Per modernizzare questa regione bisogna imprimere una serie di precondizioni di sviluppo lontano dagli assi della corruzione e instaurare un sistema di legalità che garantisca diritti di cittadinanza a chiunque».

«Il cambiamento in una regione come la nostra particolare e con regole della convivenza molto complessa e piena di contraddizioni si riesce ad ottenere solo se la massa d'urto di cambiamento è grande. Bisogna agire come una massa critica di cambiamento - ha dichiarato il candidato - Questa massa trovata nei meet up deve essere strutturata in un'organica proposta politica. Vi garantisco che non sono come mi descrivono altrimenti non sarei stato così pazzo da candidarmi»-