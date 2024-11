Il leader grillino sarà a Catanzaro venerdì 13 dicembre per presentare ufficialmente il candidato alla presidenza

Entra nel vivo anche la campagna elettorale del Movimento 5 stelle. Il leader del movimento penstellato Luigi Di Maio sarà infatti in Calabria il prossimo venerdì 13 dicembre. L'appuntamento con il ministro si svolgerà a Catanzaro alle ore 18.30 all'auditorium Aldo Casalinuovo. In quell'occasione si aprirà ufficialmente la campagna elettorale in vista delle regionali del 26 gennaio e verrà presentato il candidato alla presidenza.