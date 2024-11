VIDEO INTEGRALE | Tema della trasmissione di Antonella Grippo andata in onda ieri è stato il salto della quaglia in politica. In studio, oltre alla senatrice ex M5s anche Bruno Bossio, Ferro e Cannizzaro

Non ha deluso le aspettative il nuovo appuntamento con Perfidia, il format condotto da Antonella Grippo in onda ogni venerdì dalle 21 su LaC Tv e in streaming. L’intera puntata, dedicata al tradimento in politica, è ora anche sul web, per chi se la fosse persa o la volesse rivedere.

Ospiti della Grippo la senatrice Silvia Vono, da poco passata dai Cinquestelle alle fila del nuovo partito di Matteo Renzi, Wanda Ferro, candidata in pectore di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, e la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio. Un confronto reso ancora più pungente dalla presenza in studio di Alessia Bausone, giurista e polemista di razza, e del giornalista Alfonso Bombini, fine osservatore politico.

Ad affiancare la conduttrice anche il giornalista Alessandro Pagliaro. Immancabili le incursioni dell’avvocato del diavolo, Giovanni Mazzei; del sacerdote Tonino Vattiata e della psicoterapeuta Elisa Stella. Al ritrattista Nino Florenzano, invece, il compito di interpretare volti e ambizioni. A fare da cornice, i monologhi ruvidi di Antonio Sergi e Carla Monteforte, e le domande incalzanti dell’inviata Francesca Lagatta al consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea. Infine, Enzo Filia, autore satirico che collabora anche col sito Spinoza.it

La puntata completa - “Elogio del tradimento (politico)”