L'iniziativa è organizzata per marcare la differenza con i partiti tradizionali e voltare pagina, anche alla luce degli ultimi fatti ricostruiti dalla Procura reggina nelle recenti ordinanze sulla cupola che 'comanda' la Calabria

Domenica 24 luglio Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista saranno a Reggio Calabria per «La notte che spazza il sistema», in programma dalle ore 21 presso il piazzale della stazione del Lido.

L'iniziativa è organizzata dal Movimento 5 stelle calabrese per «marcare la differenza con i partiti tradizionali e voltare pagina, dopo i fatti ricostruiti dalla Procura reggina nelle recenti ordinanze sulla cupola che comanda la Calabria, vanifica le elezioni democratiche e cancella l'imparzialità della pubblica amministrazione». Oltre a Di Maio e Di Battista interverranno i parlamentari 5 stelle Giulia Sarti, Federica Dieni, Dalila Nesci, Laura Ferrara, Paolo Parentela e Nicola Morra, nonché i consiglieri comunali M5s della Calabria. Previsto un contributo di Salvatore Borsellino.

«Il Movimento 5 stelle – affermano le due parlamentari – ha concorso a creare in Calabria una coscienza critica, a divulgare il coraggio dell'azione e la difesa della sovranità popolare, a promuovere controinformazione e una conoscenza vera delle vicende pubbliche». «Noi non andiamo – concludono Nesci e Dieni – nelle macchine dei mafiosi, non facciamo campagna elettorale con le cosche, non apparteniamo alla Santa né all'antimafia complice. Noi non stiamo zitti per nascondere i nostri collegamenti e non partecipiamo a ruberie, affari, affidamenti a clan, nomine illegittime e muratoria. Per questo siamo la speranza dei calabresi onesti che vogliono riprendersi la Calabria e fermarne lo spopolamento».