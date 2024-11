'L'obiettivo è suonare la carica contro l'indifferente governo Renzi e contro il succube presidente Oliverio, che sta consentendo ai commissari Scura e Urbani di distruggere per sempre la sanità regionale'

“Mandiamoli a casa adesso” è il titolo dell'iniziativa dei parlamentari calabresi del Movimento 5 stelle prevista lunedì 5 ottobre a Catanzaro, alle ore 17,30 in piazza Prefettura. «L'obiettivo – precisano in una nota gli stessi parlamentari – è suonare la carica contro l'indifferente governo Renzi e contro il succube presidente Oliverio, che, travolto da Rimborsopoli e dall'onta dell'Anticorruzione, col silenzio sta consentendo ai commissari Scura e Urbani di distruggere per sempre la sanità regionale». Ci sarà il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, chiamato a concludere. Interverranno anche i deputati M5s Alessandro Di Battista, Mattia Fantinati, Giulia Grillo e Riccardo Nuti, insieme ai parlamentari calabresi del Movimento, ai consiglieri comunali e agli attivisti. Inoltre, esponenti della società civile racconteranno storie di ingiustizie risolte dai 5 stelle, che con una lettera hanno anche invitato a raccolta i sindaci dei comuni della regione. Da giorni si stanno organizzando pullman e comitive per partecipare all'appuntamento, «che sta creando paura e scompiglio – dicono i parlamentari M5s – negli uffici della Cittadella regionale».

Più tardi, alle ore 20,30, la carovana 5 stelle si sposterà all'Endless Pub, nel quartiere catanzarese "Fortuna", per “Il parlamentare che ti serve". Gli stessi parlamentari 5 stelle raccoglieranno le ordinazioni e serviranno la cena a tutti i partecipanti, con lo scopo di finanziare l'evento nazionale “Italia 5 Stelle”.