«Siamo orgogliosi di aver vietato la pubblicità e le sponsorizzazioni per il gioco d'azzardo. Siamo orgogliosi perché non solo è una piaga sociale che colpisce milioni di famiglie in tutta Italia (per non dire in tutto il mondo), ma si tratta anche di un terreno fertile per le mafie, per ottenere facili guadagni e riciclare denaro sporco». Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Facebook l'operazione che ha fatto emergere il controllo delle mafie sul mercato delle scommesse online.

«Indagini come questa ci fanno capire che c'è ancora tanto da fare e noi non ci tireremo indietro» afferma Di Maio, che aggiunge: «La Polizia Postale ed i reparti specialistici di Carabinieri e Guardia di finanza che si occupano di contrastare i reati connessi all'illegalità nell'azzardo online, ma anche truffe e riciclaggio, pedofilia e terrorismo vanno potenziati. I precedenti governi hanno depotenziato reparti come la Polizia Postale. Va invertita la rotta. Sono le Forze dell'Ordine del futuro».