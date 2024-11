Ad affermarlo è la presidenza del Consiglio dei Ministri che, in risposta alle sollecitazioni avanzate del consigliere anziano ha chiarito la querelle che da diverse settimane agita la Provincia di Cosenza

COSENZA – Il consigliere anziano Graziano Di Natale deve assumere il ruolo di guida della Provincia di Cosenza. Lo dice la presidenza del Consiglio dei Ministri che, in risposta alle sollecitazioni avanzate da Di Natale, per il tramite del Ministero per gli Affari Regionali, ha chiarito la querelle che da diverse settimane agita i vertici dello storico palazzo di piazza XV marzo.



Lo stesso Di Natale rende nota la notizia con un comunicato:



«Con provvedimento del 19/07/2016 protocollo 12858 notificatomi in data odierna, la Presidenza del Consiglio Dei Ministri è intervenuta al fine di ricondurre nei canoni della correttezza amministrativa e della legittimità amministrativa l’attività della Provincia.



In particolare con atto indirizzato al Segretario Generale dell’Ente, al Ministero dell’Interno, al Prefetto di Cosenza ed al Consigliere Anziano Graziano Di Natale, si dispone di ricondurre l’attività amministrativa dell’Ente alla correttezza amministrativa confermando che la guida della Provincia di Cosenza spetta al Consigliere Anziano fino alle elezioni del nuovo presidente.



Di Natale ha dichiarato: con l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pone fine ad una telenovela che non appassionava più nessuno. D’altra parte non poteva essere diversamente stante le pronuncia del Tribunale Amministrativo e del Consiglio di Stato.

Chiedo a tutti di collaborare per ripristinare da subito la legittimità amministrativa e per condurre in maniera armoniosa la Provincia di Cosenza alle nuove elezioni del Presidente.



Non sono animato da nessuno spirito di vendetta o rivalsa ho condotto questa battaglia solo per far rispettare le sentenze dei giudici amministrativi e per garantire alla Provincia un governo legittimato ed in regola con i dettati normativi.



Oggi ore 12 presso il Salone degli Stemmi conferenza stampa del consigliere anziano Presidente e dei consiglieri provinciali».