Il consigliere anziano: ‘Si adottino provvedimenti urgenti anche per il ripristino della legalità persistentemente violata per tutelare il corretto funzionamento degli uffici pubblici della Provincia di Cosenza’

COSENZA - "Questa mattina sono state trasmesse con prot. n. 30431 del 18/07/2016 alla Segreteria Generale dell'Ente e al Prefetto della Provincia di Cosenza le delibere del Consiglio Provinciale del 15/07/2016 con cui si è preso atto della decadenza di Mario Occhiuto da Presidente della Provincia di Cosenza – Lo afferma in una nota Graziano Di Natale, consigliere provinciale anziano il quale, in virtù della sentenza emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 7 luglio, ritiene di avere titolo ad esercitare le funzioni di Presidente - Allo stesso tempo ho scritto una nota urgente, prot. 30356 del 18/07/2016, al Ministro dell'Interno, al Ministro Degli Affari Regionali e delle Autonomie, al Sottosegretario Affari Regionali ed al Prefetto di Cosenza per adottare provvedimenti urgenti, per il ripristino della legalità persistentemente violata, in coerenza con l'esigenza di tutelare il corretto funzionamento degli uffici pubblici della Provincia di Cosenza e di garantire la regolarità dell'azione amministrativa.



Con il provvedimento di ricognizione della decadenza dei dirigenti esterni e dei collaboratori esterni – spiega Di Natale - firmato nei giorni scorsi, da un primo calcolo sommario effettuato la Provincia di Cosenza risparmierà quasi un milione di euro annui.

Ho chiesto inoltre al funzionario che gestisce il sito internet dell'Ente la pubblicazione integrale della Sentenza del Consiglio Di Stato del 7/7/2016 nonché la rimozione immediata della foto dell' ex Presidente Occhiuto. Non è possibile – conclude il consigliere - essere così spavaldi e irrispettosi delle regole democratiche. Cosenza fa parte dell'Italia, non è una repubblica a se".