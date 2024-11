Il senatore è rientrato nella cittadina altotirrenica in tarda serata e non ha confermato né smentito le voci secondo le quali potrebbe decidere di correre per la poltrona di primo cittadino che ha già occupato in passato

Forse sì, forse no. A poco più di 24 ore dal termine di presentazione delle liste, il ruolo di Ernesto Magorno nelle prossime elezioni amministrative di Diamante è ancora in bilico. Rientrato a tarda serata nella cittadina altotirrenica, l'ex segretario regionale del Pd non conferma le voci che sono circolate in queste ore secondo cui avrebbe deciso di candidarsi a sindaco.

In un comizio di qualche giorno fa, il senatore avevea avallato l'ipotesi di una candidatura a consigliere comunale e aveva dato incarico all'avocato diamantese Achille Ordine di guidare la compagine che fu di Ernesto Caselli.

Ma nelle ultime ore è accaduto di tutto. Ordine ha fatto un passo indietro e per la candidatura a sindaco il gossip politico aveva puntato sui nomi di Pino Pascale, fratello dell'altro candidato a sindaco, Marcello Pascale, e Francesca Casella, moglie del senatore. Poi, nel pomeriggio, è il nome di Magorno è tornato prepotentemente a sparigliare le carte. Al momento, però, persone a lui vicine sono pronte a giurare che nessuna decisione in merito è stata ancora presa e che la questione sarà chiara non prima di domani sera. Più che di tattica politica, sembrerebbe trattarsi di vera e propria incertezza legata probabilmente a questioni interne che risultano ancora in sospeso.

Le elezioni comunali diamantesi sono previste per il 7 luglio.