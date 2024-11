Il sindaco sottolinea con soddisfazione come si sia giunti in tempi rapidissimi alla formazione della squadra di governo «così come era stato annunciato al momento dell’elezione, a testimonianza di una maggioranza comunale coesa»

Il neo sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, non ha perso tempo e oggi, dopo la proclamazione avvenuta nel pomeriggio, ha nominato la nuova giunta comunale e assegnato le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza.

Gli assessori

Sono stati nominati assessori: Giuseppe Pascale, che assume la carica di vicesindaco, con delega al Bilancio, Finanze e Contenzioso; Francesca Amoroso, con delega alla Pubblica istruzione, Turismo, Spettacolo, Cultura, Politiche giovanili; Costanza Sticozzi, con delega alle Politiche zone rurali, Demanio, Patrimonio; Francesco Suriano, con delega ai Lavori pubblici, Viabilità, Traffico, Manutenzione del territorio.

Le deleghe assegnate ai consiglieri Comunali

Ad Antonio Cauteruccio è toccata la delega all'Ambiente e Fondi comunitari; ad Ornella Perrone, il Welfare; a Francesco Bartalotta, l'Unione dei Comuni ed Enti locali; a Roberta Marra, le Pari Opportunità.

«Tempi rapidissimi»

In una nota, il sindaco sottolinea con soddisfazione come si sia giunti in tempi rapidissimi alla formazione della squadra di governo «così come era stato annunciato al momento dell’elezione, a testimonianza di una maggioranza comunale coesa e determinata nel voler mettersi subito al lavoro per rispondere ai bisogni e alle problematiche della cittadinanza e affrontare le emergenze relative alla stagione estiva».