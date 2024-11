Si svolgerà domani alle 17.30, all’Hotel San Francesco di Rende, il convegno organizzato dal gruppo del Pd che affronterà il tema “Diritto alla mobilità e trasporto locale… Questi eterni sconosciuti…”. L’incontro sarà moderato dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e sarà introdotto dai saluti del segretario provinciale del partito Vittorio Pecoraro.

Il dibattito si avvarrà degli interventi di Franca Sposato, responsabile Trasporti del Pd Calabria, Giovanni Muraca, componente Commissione Trasporti del Consiglio regionale, del vicepresidente del Consiglio Franco Iacucci e di Marco Simiani, deputato e capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera.

Al focus dem sui trasporti parteciperanno, oltre agli altri consiglieri regionali del gruppo del Pd, anche Francesco Russo, Roberto Musmanno, Dino Romano, Ernesto Ferrari e Salvatore Margiotta. Presenti anche i sindaci, gli amministratori locali, le rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria. Le conclusioni, infine, saranno affidate al senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto e al senatore e responsabile nazionale Infrastrutture del Pd Antonio Misiani.

«Superata la metà della legislatura regionale – spiegano i consiglieri del gruppo regionale del Pd – è arrivato il momento di dimostrare ai calabresi l’inerzia della giunta regionale verso temi prioritari e di estrema importanza per uno dei diritti fondamentali come quello della mobilità e del trasporto pubblico locale. Come gruppo del Pd domani cercheremo di indicare la nostra visione e un nuovo approccio in grado di progettare un sistema di trasporto nuovo, semplice, efficace ed integrato».