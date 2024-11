Antonio Trifoli “ritorna” sindaco di Riace. Per effetto del ricorso presentato dal primo cittadino contro la sentenza del tribunale di Locri sulla sua ineleggibilità nell’ultimo mese le funzioni di sindaco erano passate nelle mani del vice Franco Salerno. La notifica del ricorso depositato è giunta in municipio lunedì scorso. Il Il tribunale lo aveva dichiarato decaduto accogliendo il ricorso presentato da Maria Caterina Spanò, consigliere di minoranza e già candidata sindaco di Riace, a capo di una lista vicina all'ex sindaco dell'accoglienza Mimmo Lucano (non eletto in Consiglio comunale). Secondo i giudici locresi il primo cittadino, da dipendente pubblico a tempo determinato, non poteva chiedere l'aspettativa. Il ricorso presentato neutralizza l’efficacia della sentenza, in attesa che arrivi l’esame della questione da parte della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

