Regionalismo, autonomia differenziata e spopolamento al centro della presentazione del volume, giovedì 29 ottobre a Palazzo della Provincia, con esponenti del PD da quattro regioni italiane. Un viaggio dentro le trasformazioni del regionalismo italiano, le sfide dell’autonomia e le prospettive future del governo locale, con uno sguardo alle questioni che investono il futuro dei territori, a partire dallo spopolamento.

È il filo conduttore della presentazione del volume Appunti su Dieci Anni nelle Istituzioni di Mimmo Bevacqua, in programma giovedì 29 ottobre, alle ore 18.00, nel prestigioso Palazzo della Provincia di Cosenza. L’iniziativa si configura come un momento di confronto politico di respiro nazionale, grazie alla presenza di esponenti di primo piano del Partito Democratico provenienti da quattro regioni italiane. Il volume di Bevacqua, frutto di un decennio di esperienza nelle istituzioni regionali, offre una riflessione sul ruolo dei territori, sulle dinamiche dell’autonomia differenziata e sulle prospettive del regionalismo.

Temi di particolare attualità, che si intrecciano con la necessità di contrastare lo spopolamento e garantire nuove opportunità alle comunità locali. Il parterre dei relatori conferma la dimensione nazionale dell’evento. Interverranno Paolo Calvano, capogruppo PD in Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna; Carlo Borghetti, consigliere regionale PD della Lombardia; Emanuela Droghei, consigliera regionale PD del Lazio; Rosellina Madeo, consigliera regionale PD della Calabria; Nicola Irto, senatore e segretario regionale del PD Calabria; e Marina Sereni, responsabile nazionale Sanità e Salute del PD. A seguire, il giornalista Francesco Mannarino intervisterà Mimmo Bevacqua, approfondendo i contenuti del libro e le prospettive politiche che emergono dal percorso raccontato nel volume.

La presenza di amministratori e dirigenti provenienti da quattro regioni italiane offrirà l’occasione per mettere a confronto esperienze e visioni differenti, in un dialogo che lega il futuro delle istituzioni regionali alle sfide dello sviluppo, della coesione territoriale e del contrasto allo spopolamento. La presentazione è aperta al pubblico e si rivolge a cittadini, amministratori, operatori del settore e studenti interessati ai temi del governo locale. Un’occasione di confronto e approfondimento su questioni decisive per il rapporto tra Stato e territori e per il futuro delle comunità.