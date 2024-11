Sono ormai ufficiali le dimissioni di Tonino Scalzo dalla presidenza dell'assemblea regionale. Il segretario regionale del Pd e il capogruppo in Consiglio lo ringraziano per il passo indietro, che consentirà al presidente Oliverio di ripartire con una squadra completamente rinnovata

Il segretario regionale del Pd Magorno ha affidato il suo messaggio di ringraziamento a Scalzo a Twitter: Ringrazio Antonio Scalzo per il gesto di responsabilità e di sensibilità istituzionale compiuto nei confronti dei calabresi, con le sue dimissioni da Presidente del Consiglio regionale. Antonio Scalzo resta, cosi com'è stato finora, una risorsa per il nostro partito che ha bisogno del contributo di personalità come la sua, presenti nelle istituzioni e nel contempo autenticamente legate alla realtà dei territori ed alle istanze dei cittadini calabresi.

Sebi Romeo ha invece vergato una nota: "Tonino Scalzo ha compiuto un gesto di grande responsabilità e generosità, nonostante il suo coinvolgimento nell’indagine Erga Omnes sia del tutto marginale ha scelto di dimettersi dall’incarico di Presidente del Consiglio. Il suo gesto, non consueto, adottato nell’esclusivo interesse della Calabria e del progetto di governo del presidente Oliverio e del Partito Democratico, facilita l’apertura di una fase di rinnovamento totale ormai in atto. Voglio ringraziare Tonino, al dì la delle formalità di rito, perché ha dimostrato di essere un dirigente di partito con un alto senso del progetto e il totale disinteresse a questioni personali. Sono certo che una volta chiarita la sua posizione il suo apporto sarà decisivo per la nostra terra".