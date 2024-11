Notificato al segretario generale del Consiglio Regionale l’atteso parere del Ministero degli Affari Regionali. Via libera allo scioglimento dell’Assemblea. Elezioni in autunno. Mercoledì a Reggio si riuniranno i capigruppo.

REGGIO CALABRIA - Le dimissioni di Giuseppe Scopelliti sono "pienamente efficaci". E’ questo il parere degli esperti ministeriali. Un parere inserito in un documento di tre pagine dattiloscritte prodotto dal ministero degli Affari regionali e notificato al segretario generale del Consiglio regionale Nicola Lopez. Definitivamente chiariti dunque i dubbi sollevati da Palazzo Campanella e dal presidente dell’Assemblea Francesco Talarico che sulla questione Scopelliti aveva investito ben due ministeri, quello dell’Interno e quello degli Affari Regionali, scatenando il solito vespaio di polemiche. La risposta è arrivata e, forse, non piacerà a tutti i consiglieri di palazzo Campanella. A Roma, contrariamente a quanto sostenuto a Reggio, le dimissioni di Scopelliti sono considerate valide.

Disco verde alle elezioni. Adesso ci sono tutti i presupposti per sciogliere definitivamente il consiglio regionale e indire nuove elezioni che si terranno nel prossimo autunno. Non esistono, infatti, i tempi tecnici per andare alle urne a luglio. Lunedì 3 giugno il Consiglio regionale tornerà a riunirsi e all’ordine del giorno - così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo - ci sarà anche il punto numero quattro, la presa d’atto delle dimissioni di Scopelliti, condannato in primo grado a sei anni di reclusione nell’ambito del processo Fallara e per effetto della Legge Severino sospeso dalla funzioni di presidente della giunta regionale.

Conferenza dei Capigruppo. Intanto Francesco Talarico ha convocato per mercoledì 28 maggio alle ore 13 la Conferenza dei Capigruppo in Consiglio regionale. La riunione servirà a definire la programmazione dei lavori dell’assemblea che il 3 giugno, oltre alle dimissioni di Scopelliti, dovrà occuparsi anche della modifica dello Statuto, della legge elettorale e dell’assestamento di bilancio. Ultime adempienze di una legislatura ormai al tramonto.