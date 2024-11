Giovedì 21 maggio alle ore 18.30 il deputato dei Cinque Stelle, Alessandro Di Battista, sarà su Corso G. Nicotera a Lamezia Terme a sostegno della candidatura a Sindaco di Giuseppe D’Ippolito

Sarà Alessandro Di Battista il pezzo forte della campagna elettorale del M5S al Comune di Lamezia Terme. Il deputato dei Cinque Stelle insieme ai parlamentari calabresi Paolo Parentela, Dalila Nesci e Nicola Morra, terrà un comizio giovedì 21 maggio alle ore 18.30 su Corso G. Nicotera a sostegno della candidatura a Sindaco di Giuseppe D'Ippolito. «La nostra campagna elettorale a Lamezia Terme – commentano i Cinque Stelle - è stata incentrata sui temi delle nostre proposte contenute nel programma elettorale. Abbiamo tentato di trascinare anche i partiti tradizionali a discutere di contenuti, ma non ci siamo riusciti forse perché preferiscono condurre le solite campagne in pieno stile calabrese, con strette di mano e telefonate ad amici degli amici».

D'Ippolito continua: «La presenza di Alessandro Di Battista vuole confermare l'attenzione del M5S verso Lamezia, già peraltro evidenziata dai numerosi atti parlamentari depositati in questi due anni per richiamare l'attenzione del governo ai problemi della città».

«Lamezia Terme – continua il candidato Sindaco del M5S - è stata affossata dalla mala gestione dei partiti tradizionali che per decenni ne hanno sfruttato esclusivamente l'importante bacino elettorale per assicurarsi la poltrona. Prova ne sono le numerose inchieste che vedono coinvolti diversi politici con l'accusa di aver contattato le 'ndrine della zona per assicurarsi un importante ritorno elettorale».

D'Ippolito conclude: «Il M5S non vuole soltanto liberare Lamezia Terme dalla politica del malaffare, vuole soprattutto farla risorgere attraverso proposte concrete che possano davvero risollevare le sorti di Lamezia e dei lametini. Di Battista saprà raccontarci con il suo inimitabile stile le battaglie che il Movimento ha portato avanti in Parlamento e darà prova ai nostri elettori della distanza abissale che c'è tra noi e tutti gli altri».