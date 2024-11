Lo rende noto, in un comunicato, il segrtario regionale del Pd calabrese, on.Ernesto magorno

La direzione regionale del Partito democratico calabrese, prevista per sabato 2 luglio alle 15.30 all’Hotel Lamezia è stata rinviata a sabato 9 luglio, in seguito al rinvio della direzione nazionale del Partito, fissata per lunedì 4 luglio. A darne notizia il segretario regionale del Pd calabrese, on. Ernesto Magorno. I lavori della direzione regionale che si terranno la prossima settimana saranno conclusi dal sottosegretario Marco Minniti, sarà presente il presidente della Regione, Mario Oliverio. All’ordine del giorno della riunione il risultato delle elezioni amministrative e il referendum costituzionale in calendario il prossimo mese di ottobre.