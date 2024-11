«Invece di pensare alla sua prossima candidatura, Mario Occhiuto dovrebbe pensare alle sue prossime dimissioni». Lo dichiara Enrico Morcavallo, capogruppo a Palazzo dei Bruzi de La Grande Cosenza, in merito alla bocciatura del piano di riequilibrio finanziario operata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, bocciatura che apre di fatto, la strada alla dichiarazione di dissesto. «Il sindaco dovrebbe prendere atto del suo fallimento e rimettere il mandato. Auspico inoltre che la Procura della Corte dei Conti avvii con celerità un procedimento per accertare anche eventuali colpe degli amministratori, molti dei quali hanno votato in assise provvedimenti su cui pesano le censure del collegio dei revisori, ricordando che le norme vigenti prevedono, in taluni casi, anche la incandidabilità a cariche elettive».



