VIBO VALENTIA - La difficile congiuntura economica con drammatici riflessi in ambito occupazionale, la cabina di regia per la Calabria che stenta a decollare, il percorso irto di difficoltà dentro un Partito Democratico, che si appresta non senza polemiche ad affrontare le primarie del centrosinistra. Agenda davvero ricca per il presidente del consiglio Matteo Renzi che domani sarà alla punta dello stivale. Una sola la tappa calabrese: alle 11.45 incontrerà nella Prefettura della città dello Stretto i componenti della cabina di regia per la Calabria. E forse sul suo cammino troverà tanti disperati, da mesi senza stipendio e senza lavoro, in cerca di risposte al momento solo annunciate. E ancora, le varie emergenze, irrisolte in vari settori nodali: dai rifiuti alla sanità. Sul tavolo dell'ex sindaco di Firenze, c'è da settimane la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario. Una scelta che era stata data per certa già giorni addietro, e invece, chissà perchè, tarda ad arrivare. Non sfuggirà al presidente del consiglio l'attualità politica più stringente tra il Pollino e lo Stretto. Il Pd continua ad essere disunito e litigioso in Calabria, mentre si attende di conoscere la data delle elezioni regionali che il presidente facente funzioni non sceglie, ma sulla quale il governo non è ancora intervenuto. Si continua a parlare del sedici novembre senza che neanche su questa vicenda gli organi preposti si pronuncino in maniera definitiva.

