Il fondatore di “Noi con Salvini” in queste politiche è candidato per la Lega nel collegio uninominale Corigliano-Rossano e Crotone

Domenico Furgiuele è nato a Lamezia Terme il primo gennaio 1983, in questa città è cresciuto ed ha frequentato l’Itg (istituto tecnico per Geometri) abilitandosi alla libera professione, poi a Messina si è laureato in Scienze della Formazione con curricula “Gestione e sviluppo delle risorse umane”. All’età di 14 anni si iscrive al Fronte sociale nazionale da semplice militante. Nell’arco di un ventennio, attraverso diverse esperienze da militante e dirigente di partito, si afferma nello scenario della destra calabrese.

Nel 2014 aderisce alla Lega, a ridosso dell’elezione di Matteo Salvini alla carica di segretario Federale della Lega Nord, contribuendo da subito alla partecipazione delle elezioni europee con un risultato storico per la regione.

Nel 2015 è tra gli uomini del sud che fondano Noi con Salvini divenendone coordinatore regionale in Calabria. Da quel momento partecipa attivamente alle iniziative di partito, sia in ambito territoriale che nazionale come lo storico evento Pontida.

Nell'arco di pochi anni ha contribuito fattivamente al radicamento in Calabria della Lega per Salvini premier, dove il movimento non esisteva.

Alle elezioni politiche del 2018 diviene deputato come capolista della Lega nella circoscrizione Calabria indicato da Matteo Salvini capolista. In parlamento fa parte della VII commissione Cultura, IV difesa passando successivamente alla IX commissione Trasporti dando voce al progetto Il ponte sullo Stretto tra Reggio e Messina.

Nel 2019 viene nominato padre fondatore delle Lega Calabria per Salvini Premier, di cui è dirigente regionale. Partecipa attivamente alla campagna elettorale Regionale contribuendo ad un altro risultato storico per il partito.

Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene rieletto all'uninominale nel collegio di Corigliano – Rossano.