Per la carica di primo cittadino guidava la squadra elettorale denominata "Italia nel Cuore" ma ora deve fronteggiare questa situazione e annuncia di non volersi arrendere. Al vaglio anche altre candidature

In una svolta inattesa, la Commissione Elettorale ha sollevato dubbi significativi sulla validità di alcune liste e candidature in vista delle prossime elezioni amministrative. La notizia più eclatante riguarda la candidatura di Domenico Piattello, la cui partecipazione è stata ricusata a causa di un provvedimento emesso dalla stessa Commissione che ha ritenuto incandidabile per la carica di primo cittadino nella competizione elettorale a Corigliano Rossano.

Piattello, che si era presentato con la lista "Italia nel Cuore" e avrebbe sfidato Flavio Stasi (centrosinistra) e Pasqualina Straface (centrodestra), composta da 24 candidati, ora si trova nella difficile situazione di dover fronteggiare questa decisione. Nonostante la sua determinazione, il candidato non intende arrendersi facilmente: è già in contatto con il suo legale per valutare le possibilità di presentare ricorso contro questa decisione che potrebbe compromettere il suo percorso politico.

Questa inaspettata svolta non fa che aumentare la tensione e l'interesse intorno alle prossime elezioni, con l'attenzione ora focalizzata non solo sui programmi e sulle proposte dei candidati, ma anche sulle dinamiche e sui risvolti legali che stanno emergendo in questa fase cruciale della campagna elettorale.