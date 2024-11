La riunione anche in vista dell'imminente proclamazione degli eletti in programma lunedì. Si rimarca una posizione di trasparenza e autonomia

Nel pomeriggio di ieri Valerio Donato ha chiamato a raccolta i componenti del proprio comitato e tutti coloro che hanno attivamente partecipato alla competizione elettorale appena conclusa. Si è trattato della prima riunione convocata all’indomani dell’esito del ballottaggio e che ha visto la partecipazione di moltissimi candidati e di tanti convinti sostenitori del progetto politico di Rinascita. Lo si legge in una nota.

«Valerio Donato ha svolto una articolata relazione introduttiva - è quanto si dichiara nella nota - iniziata con una breve analisi del voto e conclusa con la prospettiva di continuare l’attività politica all’interno delle istituzioni valorizzando tutti gli apporti che verranno da chi ha deciso di stare ancora a fianco del progetto Rinascita. Tutti i successivi interventi hanno evidenziato una forte carica emotiva ed una grande vicinanza al progetto nel quale, è stato affermato, si crede, oggi, ancora più di prima».

«Dall'intenso dibattito è emersa la volontà di strutturare un’azione politica autonoma - si legge ancora - con uno strumento associativo che possa costituire momento di forte impulso per i propri rappresentanti nelle istituzioni e vada a riempire uno spazio di confronto democratico ormai non più presente nei partiti tradizionali. Quindi i presenti si sono dichiarati disponibili a condividere, da subito, il percorso disegnato da Valerio Donato invitando lo stesso a mantenere, all’interno del Consiglio Comunale una posizione di grande trasparenza, autonoma e lontana da qualsiasi ipotesi di compromesso così come è stata sin dall’origine la sua proposta».