«Forza Italia sostiene i candidati della Lega nelle altre regioni, dunque ha titolo di richiedere alla Lega di sostenere il proprio candidato in Calabria. Se così non fosse ne prendiamo atto e andiamo soli». Così il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto, fratello di Mario, in relazione alla presa di posizione della Lega che non sosterrà il sindaco di Cosenza candidato alla presidenza della Regione Calabria.