«Faremo una battaglia per modificare questa legge elettorale. Il nostro obiettivo è un referendum. È inaccettabile che le segreterie di partito impongano i loro fedelissimi nei seggi sicuri in Parlamento, non c’è più nessun collegamento tra i candidati e i territori». Così Anna Falcone, avvocato e promotrice del laboratorio politico Primavera Democratica. Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 5 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.