La denuncia di Antonio Lo Schiavo: ‘Intollerabile l’assenza di interventi rivolti alle strutture scolastiche di competenza comunale’

‘A due mesi dall’avvio delle lezioni appare intollerabile l’assenza di interventi rivolti alle strutture scolastiche di competenza comunale in termini di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di messa in sicurezza degli stessi. Molti sono i disagi che, quotidianamente, docenti e alunni vivono nei plessi scolastici cittadini. Disagi che diventano fonte di crescente preoccupazione anche per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola pervasi da una certa inquietudine..’

