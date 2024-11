Biasi si è assunto il compito di ridisegnare un nuovo percorso politico per il Partito democratico nel centro cosentino

È Maurizio Biasi già sindaco del piccolo centro presilano, il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Lappano. Biasi, dopo il recente commissariamento dell’Ente comunale che ha fermato l’ottima esperienza amministrativa da lui guidata, si è assunto il compito di ridisegnare un nuovo percorso politico per il Partito democratico lappanese. Il circolo dopo una breve parentesi gestita dalla coordinatrice Maria Giovanna Li Trenta, ha scelto, nella giornata di venerdì 20 luglio, il nuovo segretario di circolo. La Federazione cosentina si congratula con tutto il circolo per la conduzione dei lavori congressuali ed esprime soddisfazione per il nuovo percorso politico scelto dagli iscritti.