Il responsabile di Palazzo Campanella ha convocato per il prossimo 13 gennaio la seduta dell'Assemblea chiamata a designare i tre delegati della Regione al Parlamento per la scelta del successore di Mattarella

All'elezione del presidente della Repubblica «la Calabria interverrà con senso dello Stato e responsabilità istituzionale». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, che ieri ha convocato per il prossimo 13 gennaio la seduta dell'Assemblea calabrese chiamata a designare i tre delegati della Regione al Parlamento riunito in seduta comune per la scelta del nuovo Capo dello Stato.

Mancuso in una nota ricorda che «le Regioni, secondo le previsioni dell’articolo 83 della Costituzione - ciascuna con tre delegati eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze - parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica con 58 rappresentanti. La Calabria, consapevole della delicatezza del frangente, interverrà a questo importante appuntamento – conclude il presidente del Consiglio regionale - con senso dello Stato e responsabilità istituzionale».