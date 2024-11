La notizia a seguito delle procedure di verifica e ripartizione dei seggi. Sale a 18 il numero dei parlamentari del Movimento 5 stelle

Continuano a riservare sorprese le procedure di verifica e ripartizione dei seggi seguite alle consultazioni per il rinnovo del Parlamento dello scorso 4 marzo. Dopo gli scossoni che hanno interessato la coalizione di centrodestra, con l’attribuzione di un secondo seggio a Fratelli d’Italia e l’elezione di Fausto Orsomarso a discapito della berlusconiana Maria Tripodi, in Calabria si verifica un nuovo "colpo di scena". A beneficiarne è, in particolare il Movimento 5 stelle, che vede l’elezione a Palazzo Montecitorio di un’ulteriore rappresentante. Si tratta dell’attivista e organizer del MeetUp vibonesi in movimento, RiccardoTucci, candidato nel proporzionale alla Camera nel collegio Calabria Sud al quarto posto.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, alla luce dell’elezione di Dalila Nesci e Paolo Parentela (candidati al primo e secondo posto nel listino proporzionale collegio Calabria 02) e di Federica Dieni, candidata al terzo posto nel listino ed eletta nel collegio uninominale 08 di Reggio Calabria, ha premiato anche il secondo rappresentante vibonese dei grillini in corsa alle Politiche. Lo “scorrimento della graduatoria” è avvenuto per effetto della valanga di consensi ottenuti dai pentastellati in Sicilia dove i seggi attribuiti hanno superato il numero di candidati eleggibili, circostanza che ha consentito di poter ripescare i “migliori perdenti” in altre regioni. Dunque nessuno dovrebbe lasciare il posto all’attivista vibonese per un delegazione calabrese che, di contro, guadagnerà a Montecitorio un’unità.

Sale così a 18 anche la squadra dei parlamentari cinquestelle eletti nel corso delle ultime consultazioni politiche in Calabria. Questo il commento a caldo di Riccardo Tucci, affidato alla sua pagina Facebook: «Mi è stata appena comunicata l’elezione alla Camera dei deputati e volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto durante la campagna elettorale e continueranno a starmi vicino durante il lavoro in Parlamento. La nostra battaglia per migliorare la vita dei cittadini è appena iniziata».