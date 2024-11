Oltre un milione e mezzo sono gli aventi diritto. Qualche ritardo in alcune sedi a causa delle operazioni “bollino-antifrode”. Dati in aggiornamento

Si lavora nei seggi allestiti nei 405 comuni calabresi chiamati al voto per il rinnovo di Camera e Senato. Oltre un milione e mezzo sono gli aventi diritto che avranno la possibilità di esprimersi per eleggere 20 deputati e dieci senatori da scegliere tra 390 candidati in lizza.

Camera

Otto, per la Camera, sono i collegi uninominali in cui è ripartito il territorio regionale: Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo, Gioia Tauro e Reggio Calabria e due i collegi plurinominali con i cosiddetti listini.

Senato

Per il Senato, invece, i collegi uninominali sono quattro: Cosenza-Castrovillari, Corigliano-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio-Palmi. Unico il collegio plurinominale al Senato.

Notizie flash dai seggi

Le operazioni di voto proseguono con normalità nella maggior parte dei seggi calabresi. A Vibo Marina, seggio 31, qualche disagio per il bollino alla scheda per via dell’alternanza donna-uomo voluta dal presidente del seggio. Nella città di Vibo Valentia, non si segnalano – al momento – particolari criticità. Stessa cosa per i seggi di Polistena, Rosarno, Cosenza e Crotone. A Reggio Calabria, zona Sud, ed a Catanzaro un po’ di attesa per il voto provocata dalle attività del tagliando antifrode.

Le affluenze

In Calabria hanno votato a mezzogiorno, il 15,11% degli elettori (i dati si riferiscono alla Camera e sono stati resi noti dal Ministero dell'Interno). La ripartizione provincia per provincia:

Catanzaro 16,02%

Cosenza 16,42%

Crotone 14,08%

Vibo Valentia 14,44%

Reggio Calabria 13,29%

Un nuovo aggiornamento è stato registrato intorno alle 19. In Calabria affluenza al 49,55%. Per le singole province:

Catanzaro 51,06%

Cosenza 52,12%

Crotone 46,36%

Reggio Calabria 45,95%

Vibo Valentia 50,03%

Nelle regioni meridionali si conferma bassa affluenza. In Sicilia hanno votato il 47,06% degli aventi diritto, in Basilicata 53,12%, in Puglia 53,68%. Di riflesso, al nord Italia: in Lombardia 62,31%; Veneto 64,59% e Piemonte 61,88%.

Risultati definitivi per comprendere la percentuale dei votanti dalle 23. In Calabria 63,74% così ripartiti:

Catanzaro: 64,69%

Cosenza: 65,86%

Crotone: 59,77%

Reggio Calabria: 61,19%

Vibo Valentia: 64,98%.