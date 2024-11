Quando sono state scrutinate oltre 2000 sezioni in Calabria. Sempre avanti il Movimento di Grillo

Ore 4.15. Quando sono state scrutinate 1473 sezioni su 2.416 avanti il M5s con il 42,15%, segue la coalizione di centrodestra con il 33,54%, dietro la coalizione di centrosinistra 16,19% e LeU 2,92%.

Ore 9.30. Scrutinate 2034. In testa il Movimento 5 stelle con il 43,04%, segue la coalizione di centrodestra con il 33,33%. Dietro il centrosinistra con il 16,47%. Infine LeU con il 2,82%.

Dieci i seggi disponibili per la Calabria al Senato della Repubblica. Le votazioni prevedono la suddivisione della regione in 4 collegi uninominali, costituiti in base all’aggregazione, due a due, dei collegi uninominali della Camera. In particolare sono previsti: 1) Crotone; 2) Cosenza; 3) Catanzaro; 4) Reggio Calabria. La Regione è costituita inoltre in un unico collegio plurinominale al quale sono assegnati 6 seggi proporzionali.