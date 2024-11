In alcuni seggi si registrano ritardi nelle operazioni di voto a seguito dei controlli dei tagliandi sulle schede

Alle ore 12, secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno, a Crotone e provincia ha votato il 14,08% degli aventi diritto; questo dato si riferisce solo alla Camera dei Deputati, poiche per il Senato non è ancora pervenuto. Il comune del crotonese che negli ultimi minuti ha registrato maggiore affluenza è quello di Castelsilano con oltre il 15% dei votanti. Per quanto riguarda alcune voci degli elettori, in molti stanno riscontrando ritardi nelle operazioni, poiché la procedura di consegna della o delle schede richiede la verifica del tagliando identificativo.

Ovviamente tutto ciò non è da addebitare né ai presidenti di seggio o agli scrutatori, ma è l'atto burocratico in sé che crea ritardo. Questo sta facendo aumentare le file ai vari seggi da parte dei cittadini. Per quanto riguarda qualche curiosità, ai seggi presenti alla scuola “Vittorio Alfieri” di Crotone, un presidente sta facendo entrare nel seggio un uomo e una donna; a Strongoli, alcuni rumors – riportati anche dal sito Fantapolnews.it - indicano che alcuni elettori vorrebbero scrivere sulle schede la scritta “Laurenzano libero”, riferendosi all'ex primo cittadino coinvolto nell'operazione “Stige”, agli arresti domiciliari a Bologna.