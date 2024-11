Conducono Pietro Comito e Patrizia De Napoli. Aggiornamenti in tempo reale, commenti a caldo, interviste e collegamenti in diretta

Seggi aperti dalle ore 7 alle 23 di oggi per le elezioni politiche. Subito dopo inizierà lo spoglio che LaC, come di consueto, seguirà con una lunga diretta nel corso dello speciale elezioni. Conducono Pietro Comito e Patrizia De Napoli.

Aggiornamenti in tempo reale, commenti a caldo, ospiti, interviste e collegamenti in diretta dalle principali segreterie con i nostri inviati sul territorio dalla Calabria e direttamente da Roma.



L'appuntamento è per stasera, domenica 25 settembre, a partire dalle 23 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky. In diretta anche sulla nostra testata e sulle pagine social del gruppo.