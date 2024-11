Tra i candidati a sindaco della città di Castrovillari dove si svolgeranno le elezioni c'è anche Domenico Lo Polito.



Avvocato 54enne, è stato già sindaco della città di Castrovillari dal 2012 nell'arco di due mandati amministrativi il primo dei quali interrotto nel 2014 per la sfiducia firmata da nove consiglieri, due dei quali interni alla maggioranza di centro sinistra che lo sosteneva alla guida della città. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bari nel 1990 con 110 e lode è anche docente di ruolo dal 1993 presso la scuola secondaria superiore per discipline giuridiche ed economiche.



Nella sua veste di sindaco della Città di Castrovillari ha ricoperto il ruolo di presidente del Gal Pollino ma nella consiliatura del periodo 1995 - 1998 è stato anche assessore al personale del Comune di Castrovillari, rppresentando il municipio nelle trattative e nella sottoscrizione dei contratti decentrati.



È stato componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e funzionari titolari di posizione organizzativa all'interno della comunità montana del Pollino, nonchè dei comuni di San Basile, Morano Calabro, Mormanno e Saracena. In materia di controversie di lavoro ha rappresentato, nell'ambito della provincia di Cosenza, le associazioni Sab, Federazione Nazionale Gilda Unams, Cobas, Cgil. Ha rappresentato in più occasioni nell'ambito delle controversie di lavori sia amministrazioni pubbliche che lavoratori subordinati. Ciò è avvenuto sia presso i Tar che presso il giudice del lavoro. In tal senso ha maturato esperienze nell'ambito dei tribunali delle regioni Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Ha ricoperto il ruolo di assessore al personale anche della Comunità Montana del Pollino. Si ripresenta per la terza volta al giudizio dell'elettorato in veste di candidato sindaco per la coalizione di centro sinistra.