Il commercialista castrovillarese candidato a sindaco è sostenuto da sei liste per le amministratuve del 20 e 21 settembre. Tutti i nomi

È il volto nuovo del rinnovato centrodestra che si affaccia alle amministrative di Castrovillari provando a scalzare il centro sinistra dalla guida della Città. Sostenuto da sei liste il commercialista castrovillarese si è presentato tra ieri ed oggi in Comune per depositare gli elenchi dei candidati consiglieri che lo accompagneranno in questa breve ma intensa campagna elettorale

«Sono doddisfatto delle liste presentate piene di gente che ha molto entusiasmo. Entusiamo che riesco a percepire anche in città e sono molto fiducioso di un buon risultato elettorale. Sogno una città moderna europea che possa rispondere alle esigenze del cittadini e che dia quelle risposte sui servizi essenziali che sono mancate nel passato».

Le liste che sostengono Lamensa

Lista Udc

Elisabetta Aversa, Grazia Baratta, Lucia Brulino, Agnese Conte, Francesco Crescente, Antonio D'Agostino, Agnese Ferrante, Gianfranco Groccia, Maria Antonietta Guaragna, Mario Malagrinò, Maria Concetta Rubino, Rosa Schettino, Pierluigi Schifino, Simona Sola, Luca Supino, Lorenzo Tricoce.

Lista Fratelli d'Italia

Francesco Corrado, Nicoletta Aloise, Irene Maria, Bellusci Loredana, Antonella Caminiti, Francesco Campolongo, Giovanni Antonio Cersosimo, Anna De Gaio, Massimo Di Gaetani, Gianni Etere, Ernesto Frangelli, Serafino Gallicchio, Roberto Grisolia, Nicole Le Voci, Giuseppina Manzo, Francesco Mainieri, Gianfranco Milanese

Lista Azione Cittadina

Francesco Dolce, Simona Battisti, Pietro Brillante, Samuele Caputo, Daneiel De Santo, Filomena Ferrari, Maria Furlano, Anna Maria Marrone, Fabio Olmo, Giuseppe Parisi, Marcello Porto, Vittoria Prioli, Angela Pugliese, Federica Spinicci, Giuseppe Stabile, Giuseppe Tebaldo

Lista Forza Italia

Rosalba Amato, Valentina Amenta, Serafina Astorino detta Sara, Vincenzo Bellusci, Angelo Canadè, Serena Carrozzino, Tommaso De Capua, Ferdinando De Noia, Gennaro Rosario Esposito, Adele Filardi, Antonio Giorgio, Filomena Ioele, Carmine Lo Prete detto Carlo, Michele Maradei, Pietro Palazzo, Gianfranco Simone



Lista Lamensa Sindaco

Tiziana Antonica, Olena Bardash, Vittoria Belmonte, Federica Cama, Eugenio Costabile, Jiulian Di Dieco detto Julio, Vanessa Iaconetti, Emanuela Madia, Francesco Martino, Giuseppe Minasi, Gaetano Passarelli, Maria Grazia Perfetto, Giuseppe Russo, Roberto Senise, Sara Carolina Verri, Sara Zicari

Lista Futuro Adesso

Pierluigi Abenante, Cecilia Aloia, Francesca Bellizzi, Carlo Cavaliere, Concetta Cera, Rossella Cosentino, Emmanuele Curia, Antonio De Biase, Valentina De Luca, Ferdinando Falcone, Marco Falcone, Annamaria Iannelli, Domenico La Provitera, Emanuele Masala, Gabriele Mario Pacenza, Francesco Rocca