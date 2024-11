Il geologo Giuseppe Antonio Campanella è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le amministrative 2020 della città di Castrovillari. È stato scelto dal Movimento Cinque Stelle per rappresentare la proposta politica che il gruppo porterà all'attenzione degli elettori nella prossima campagna elettorale. Sul sito nazionale la finestra sulle amministrative 2020 annunciano i candidati scelti dai MeetUp sui territori e per la Calabria nella città più rappresentativa del Pollino, dove si voterà nel prossimo autunno, i pentastellati hanno rotto gli indugi ed hanno portato all'attenzione della cittadinanza la candidatura del loro primo cittadino.

A seguito dello spostamento in autunno delle future elezioni amministrative, i termini interni al movimento per la presentazione delle liste del M5s sono stati prorogati fino al 30 giugno 2020 incluso. Nei prossimi giorni il candidato sindaco dovrà caricare sulla piattaforma Rousseau un documento di sintesi del programma.

L'ufficializzazione di Campanella per Castrovillari non è la sola notizia diffusa oggi dal Movimento Cinque Stelle che ha lanciato in rete anche i nomi dei candidati alla carica di primo cittadino per la città di Crotone proponendo il nominativo di Andrea Correggia mentre invece per Reggio Calabria ci sarà Fabio Foti.





La notizia che riguarda la città del Pollino ora dovrà essere vagliata sul territorio per capire se i 5s cercheranno alleanza magari tra le liste civiche, polo politico che potrebbe avere sintonia con i pentastellati, oppure sceglieranno di concorrere da soli alla prossima tornata elettorale.

Una settimana fa l'annuncio del MeetUp cittadino con la sicura presenza del movimento nella campagna elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco e del consiglio comunale di Castrovillari per offrire alla città «una nuova e concreta alternativa politica».